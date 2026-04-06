Le assemblee sindacali nelle scuole devono rispettare un preavviso di 48 ore, come stabilito dall’Aran. Si tratta di un termine considerato perentorio, che permette di regolare le procedure di convocazione e partecipazione. Questa regola riguarda tutto il personale scolastico e si applica a ogni assemblea sindacale programmata. La comunicazione preventiva deve essere inviata con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento.

Il termine di 48 ore previsto per la dichiarazione di partecipazione alle assemblee sindacali del personale scolastico deve essere rispettato in modo rigoroso. È quanto chiarisce l’Aran in un recente orientamento applicativo riferito all’articolo 31, comma 8, del CCNL Istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assemblee sindacali, Aran: comparto e dirigenza si riuniscono di norma separatamenteLe assemblee del personale del comparto e quelle del personale con qualifica dirigenziale si svolgono, di regola, in modo distinto.

Permessi sindacali non retribuiti: possibile l’uso anche in ore. Orientamento AranÈ del 3 marzo l’orientamento applicativo con cui l’Aran chiarisce che i permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti anche su base oraria.

Temi più discussi: Assemblee sindacali a scuola, preavviso di 48 ore: per l’Aran il termine è perentorio; Dalla parte degli ultimi della scuola: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnìci. Assemblea online 13 aprile; Assemblea vietata. Il giudice: ha ragione la Fiom: Condotta antisindacale; Bancari, ecco le richieste dei sindacati per il rinnovo del contratto.

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Troppi scioperi e assemblee: Perso un mese di lezioneDa metà ottobre, i nostri bambini non hanno fatto una settimana di scuola completa, a causa di continui scioperi e assemblee sindacali. Non vogliamo certo toccare il diritto allo sciopero, ma qui si ... lanazione.it

Si sono concluse con la conferma della mobilitazione generale del 5 giugno le assemblee sindacali unitarie rivolte a tutto il personale del Comune di Ferrara https://www.estense.com/2026/1184768/personale-comunale-verso-la-mobilitazione-progressioni-e-l facebook