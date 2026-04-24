Assalto alla cisterna nell’Oceano indiano | c’era petrolio iraniano

Nell’Oceano Indiano si è verificato un assalto a una cisterna, con l’accusa che stesse trasportando petrolio iraniano. Le autorità sostengono che il carico fosse stato inviato durante il blocco dello stretto di Hormuz deciso dall’amministrazione statunitense. L’incidente ha attirato l’attenzione internazionale, e le forze navali coinvolte stanno indagando sui dettagli dell’attacco e sulle provenienze del carico.

La guerra grande Dopo l’apertura alle trattative il presidente Usa torna a minacciare: «fuoco» sulle barche che attraversano lo Stretto. «Nessuna pressione» La guerra grande Dopo l’apertura alle trattative il presidente Usa torna a minacciare: «fuoco» sulle barche che attraversano lo Stretto. «Nessuna pressione» Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. L’accusa: trasportare petrolio iraniano durante il «blocco» dello stretto di Hormuz imposto dall’amministrazione Trump. In base alla quale ieri il Pentagono ha confermato il fermo, e l’ingresso a bordo di militari della marina Usa, sulla MT Majestic X, una nave cisterna intercettata nell’Oceano indiano.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Assalto alla cisterna nell’Oceano indiano: c’era petrolio iraniano Notizie correlate India: piano energetico nell’Oceano Indiano per blindare il GolfoNuova Delhi sta ridisegnando i propri equilibri energetici attraverso nuove alleanze con Mauritius e le Seychelles, cercando di mitigare i rischi... Iran, forze Usa abbordano una petroliera nell'Oceano Indiano(LaPresse) Le forze statunitensi hanno abbordato una petroliera soggetta a sanzioni per contrabbando di greggio iraniano in Asia. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tentato furto in banca a Pomigliano d'Arco, i banditi ci provarono anche scavando un tunnel illuminato; Caos a Hormuz: l'Iran torna a chiudere lo Stretto e spara sulle petroliere. Nuovo allarme energia; Marigliano, assalto al bancomat: esplosione all’alba. Assalto a Pomigliano, banditi tentano di rubare i soldi da Banca IntesaI carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Terracciano per un tentativo di furto presso la filiale Banca Intesa di Pomigliano. internapoli.it Assalto nella notte contro la filiale Mediocredito Centrale di Marigliano (Napoli): usato esplosivo per danneggiare e rubare il bancomat. - facebook.com facebook From UK - #Jones torna nel mirino dell' #Inter: possibile assalto estivo x.com