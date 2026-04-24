Assalto al bar Centrale di Colombella | quattro indagati per tentata rapina e lesioni

Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati dopo un tentato furto avvenuto all'alba in un bar di Colombella. Secondo quanto ricostruito, gli aggressori hanno atteso che il titolare aprisse il locale e, una volta dentro, lo hanno colpito con violenza nel tentativo di portare via l’incasso. L’episodio ha causato lesioni al proprietario, che ha richiesto assistenza medica. La polizia sta indagando sui fatti.

Avrebbero atteso che il titolare aprisse il locale all'alba, poi lo avrebbero aggredito con violenza per impossessarsi dell'incasso. È quanto emerge dall'inchiesta della Procura di Perugia sull'assalto avvenuto il 26 marzo scorso al bar Centrale di Colombella, alla periferia della città. Quattro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, tentata rapina a mano armata in un bar di Colombella Quattro agenti indagati dopo sparatoria durante tentata rapina: pm confermano legittima difesaQuattro agenti di polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo una sparatoria avvenuta domenica 1° febbraio in piazza Mistral, a...