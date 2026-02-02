Quattro agenti indagati dopo sparatoria durante tentata rapina | pm confermano legittima difesa

Quattro agenti di polizia sono indagati dopo una sparatoria durante una tentata rapina a Milano. La polizia ha aperto un’indagine e il pubblico ministero ha confermato che gli agenti si sono mossi in legittima difesa. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio in piazza Mistral, e ora si cerca di capire cosa sia successo esattamente.

Quattro agenti di polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo una sparatoria avvenuta domenica 1° febbraio in piazza Mistral, a Rogoredo, a Milano. L’episodio si è verificato durante un tentativo di rapina che ha coinvolto un 30enne, L.W., fermato dai poliziotti dopo aver sottratto una pistola a una guardia giurata in via Caviglia. L’uomo, che ha già un passato di comportamenti aggressivi, si è diretto verso un condominio, bussando a diverse porte, prima di essere notato da un residente che ha chiamato il 112. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato L.W. con l’arma in pugno, che ha tentato di caricare la pistola e l’ha puntata verso di loro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quattro agenti indagati dopo sparatoria durante tentata rapina: pm confermano legittima difesa Approfondimenti su Rogoredo Milano Per il pm è stata legittima difesa. Jonathan non è tra gli indagati In un episodio avvenuto a La Spezia, un diciottenne egiziano è stato pugnalato da un diciannovenne marocchino durante una lite in classe. Sparatoria a Rogoredo, quattro gli agenti indagati Una sparatoria si è verificata domenica sera a Rogoredo, Milano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Rogoredo Milano Argomenti discussi: Milano, sparatoria a Rogoredo: 4 poliziotti indagati ma con uso legittimo delle armi; Corteo Askatasuna, vertice di governo sul nuovo decreto Sicurezza. Meloni: Risoluzione unitaria - Sicurezza, Conte (M5S): Sì a risoluzione unitaria, se recepisce le nostre proposte; Sparatoria a Rogoredo, parla il poliziotto: Volevo rincorrerlo, ho avuto molta paura; Legge salva agenti: il pressing sul Quirinale. Sparatoria a Rogoredo, indagati quattro poliziotti per lesioni dopo il ferimento del 30enne Liu WenhamMILANO - Sono indagati i quattro poliziotti coinvolti nella sparatoria di ieri sera (1° febbraio) a Milano, in zona Rogoredo, per l'ipotesi di concorso in ... ilgazzettino.it Spari in via Cassinis: indagati anche quattro agenti del pronto intervento, ma con la giustificazioneL’accusa nei confronti dei poliziotti dell’Uopi (a colpire l’aggressore cinese sarebbe stato uno di loro) è concorso in lesione colpose, con la scriminante dell’uso legittimo delle armi. Un dettaglio ... msn.com Quattro agenti della Questura di Ferrara sono impegnati nei servizi di sicurezza e ordine pubblico per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 uno degli eventi sportivi più importanti al mondo, portando professionalità, esperienza e spirito di servizio anche fuor - facebook.com facebook Alex Pretty, l’uomo di 37 anni uccido dagli agenti dell’ICE a Minneapolis il 24 gennaio, non era armato. Quello che il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) ha dichiarato essere una pistola, era in realtà un telefono. Esattamente come per Renee Good, la x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.