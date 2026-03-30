Asl Salerno parte il progetto degli ambulatori virtuali di comunità

L’Asl Salerno ha avviato un nuovo progetto sperimentale chiamato Ambulatori virtuali di comunità, volto a sviluppare servizi sanitari digitali nella regione. Il progetto è stato presentato dal direttore generale dell’ente, che ha illustrato le modalità di implementazione e gli obiettivi dell’iniziativa. La sperimentazione mira a migliorare l’offerta di assistenza attraverso strumenti digitali, coinvolgendo le strutture sanitarie locali.

La sanità salernitana accelera sul fronte dell’innovazione digitale con l’avvio degli Ambulatori virtuali di comunità, il nuovo progetto sperimentale promosso dall’ Asl Salerno e presentato dal direttore generale Gennaro Sosto. L’iniziativa, che coinvolge 127 comuni della provincia, rappresenta un passo importante verso un modello di assistenza sempre meno legato esclusivamente all’ospedale e sempre più orientato alla medicina di prossimità. L’obiettivo è avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, sfruttando le potenzialità della tecnologia senza rinunciare al rapporto diretto tra medico e paziente. Prima visita in presenza, poi controlli e consulti anche a distanza. 🔗 Leggi su Zon.it

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