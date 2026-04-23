L' open day per scegliere il futuro | all' Enaip visori e simulazioni con l' intelligenza artificiale

Giovedì 14 maggio 2026, dalle 17 alle 19, la sede Enaip FVG di via dell’Istria 57 organizza un open day dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie. L’evento offre un pomeriggio di orientamento con attività pratiche, tra visori e simulazioni immersive che utilizzano l’intelligenza artificiale. Durante l’iniziativa, saranno presenti docenti e tutor per fornire informazioni e rispondere alle domande dei partecipanti.