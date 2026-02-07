Giudice di Pace di Maddaloni riparte l’attività | decisivo l’intervento del COA di Santa Maria Capua Vetere

La giustizia di prossimità a Maddaloni torna a funzionare. Dopo una pausa, il Giudice di Pace riprende l’attività grazie all’intervento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. La Presidenza del Tribunale ha definito una nuova procedura di interpello, permettendo di riavviare le udienze e le pratiche ormai ferme da tempo. La ripresa è vista come un passo importante per la comunità locale.

Con la procedura di interpello definita dalla Presidente del Tribunale, torna operativa la giustizia di prossimità a Maddaloni. Determinante il ruolo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sammaritano nel confronto istituzionale e nella ricerca di una soluzione condivisa. La Presidente del Tribunale di S.Maria C.V., Dott.ssa Gabriella Maria Casella, con Decreto n. 5026, ha disposto "la supplenza", a seguito della procedura di interpello, con immissione temporanea di sei mesi di un Giudice di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Maddaloni. Questa misura è stata adottata per superare le criticità riscontrate negli ultimi mesi e garantire la ripresa dell'attività giurisdizionale.

