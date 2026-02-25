Ruslan Talas e Luigi Carroccia | la musica classica francese al Teatro della Cometa
Prosegue la Stagione Concertistica 2026 della Fondazione Nicola Bulgari presso il Teatro della Cometa con un evento dedicato ai capolavori della musica francese del 1800 e 1900.Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 21:00, i due straordinari "Artisti in Residenza" della Fondazione, il violinista Ruslan Talas e il pianista Luigi Carroccia, eseguiranno brani di Debussy, Chausson e Franck.Il programma della serata guiderà il pubblico attraverso alcune delle pagine più celebri del repertorio per violino e pianoforte, proponendo:C. Debussy: Sonata per violino e pianoforte in sol minore, L. 140 – composta poco prima della morte dell'autore e influenzata dai venti di guerra, un'opera ricca di forti chiaroscuri, lunghi arabeschi ed episodi umoristici. 🔗 Leggi su Romatoday.it
