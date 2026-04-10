Giovedì 9 aprile, su Rai 1, è tornata la fiction con nuove puntate e un debutto importante. Claudio Bisio ha interpretato il commissario Benassi nel nuovo episodio di

Giovedì 9 aprile è tornata la grande fiction su Rai 1. Claudio Bisio ha debuttato nel ruolo del commissario Benassi in Uno sbirro in appennino. L’attenzione del pubblico televisivo era tutta (o quasi ) sulla nuova serie e per Pio e Amedeo che su Canale 5 hanno condotto Stanno tutti invitati ci sono poche speranze di ottenere il podio dello share. D’altro canto, il ritorno di Bisio in tv e nei panni di un commissario di polizia, fatto di luci e ombre, che si ritrova a Muntagò per decisione del questore, è stato vissuto un grande evento. Persino Fiorello lo ha chiamato durante La Pennicanza. Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Ore 14 Sera e su Rai 3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 9 aprile, Claudio Bisio debutta con Uno sbirro in appennino e non lascia scampo

‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio: cast, trama e quando in tv‘Uno sbirro in Appennino‘ è la nuova fiction di Rai1 che vede come protagonista Claudio Bisio.

Chi è Chiara Celotti, l’attrice con Claudio Bisio in “Uno sbirro in Appennino”«Nel cast si è respirato un ottimo clima: ci si mandava sempre a quel paese con il sorriso…».

Temi più discussi: Pio e Amedeo contro Claudio Bisio: lo scontro è durissimo; Pechino Express 2026, ascolti ancora in crescita; Uno sbirro in Appennino, la trama del primo e del secondo episodio; Stanno tutti invitati, gli ospiti della prima puntata del nuovo show di Pio e Amedeo.

Ascolti TV ieri sera, 9 aprile 2026: chi ha vinto tra Uno Sbirro in Appennino e Stanno Tutti Invitati?Uno Sbirro in Appennino è andato in onda ieri sera su RAI 1, portando in prima serata la nuova fiction diretta da Renato De Maria. La serie vede protagonista un inedito Claudio Bisio nei panni del ... money.it

Uno Sbirro in Appennino, Claudio Bisio protagonista della fiction di Rai 1: le puntate del 9 aprileTutto quello che c'è da sapere su Uno sbirro in Appennino la fiction di Rai 1 con Claudio Bisio e Valentina Lodovini ... dituttounpop.it

Al via stasera su Rai1 la serie tv in quattro puntate Uno sbirro in Appennino. Claudio Bisio interpreta il commissario Vasco Benassi. Nel cast anche Valentina Lodovini nel ruolo di Nicole Poli e Chiara Celotto nel ruolo di Amaranta Palomba. L’appuntamento è - facebook.com facebook

“ #UnosbirroinAppennino” debutta su #Rai1: #ClaudioBisio tra giallo e ironia x.com