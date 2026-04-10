Ascolti tv 9 aprile 2026 | Uno sbirro in Appennino Stanno tutti invitati Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 9 aprile 2026, le principali reti televisive si sono sfidate con diverse proposte. Su Rai1 è andato in onda “Uno sbirro in Appennino”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Stanno tutti invitati”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati degli ascolti hanno mostrato una competizione tra i programmi, con le preferenze del pubblico che sono state monitorate e riportate dalle fonti di ascolto.

Ascolti tv giovedì 9 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Uno sbirro in Appennino ” contro “ Stanno tutti invitati “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 aprile 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Uno sbirro in Appennino vs Stanno tutti invitati. Auditel ieri sera, 9 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Uno sbirro in Appennino” contro “Stanno tutti invitati”. Chi ha vinto? Rai1: Uno sbirro in Appennino, la serie TV con Claudio Bisio nel ruolo del protagonista Vasco Benassi ha coinvolto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 9 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino, Stanno tutti invitati, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 2 aprile 2026: Qualcosa di lilla, Stanno tutti invitati, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna| Dati Auditel Ascolti tv ieri sera 10 aprile 2026, Uno sbirro in Appennino debutta contro Stanno tutti invitati, i dati Auditel della prima serataGli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 aprile 2026, vedono lo scontro tra una nuova fiction di Rai 1, Uno sbirro in Appennino, con protagonista... Temi più discussi: Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vola), Federica Sciarelli stavolta delude; Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino, Pretty Woman, Chi l'ha visto, Saviano, Le Iene; Ascolti tv, La Ruota della Fortuna prende velocità, Affari Tuoi rallenta. I dati Auditel per l'access prime time; Ascolti tv dell’8 aprile, Stefano De Martino protagonista incontrastato ma non brilla. Affari Tuoi, De Martino abbagliato dalla bellezza dei concorrenti: la partita è disastrosa ma finisce con un colpo di scenaLa coppia che ha partecipato ad Affari Tuoi il 9 aprile ha abbagliato tutti, ma nonostante la sfortuna alla fine ha portato a casa un bel premio ... dilei.it Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vola), Federica Sciarelli stavolta deludeStasera Tutto è Possibile scende sotto i 2 milioni di spettatori, Pretty Woman al 13,7% di share, Veronica Gentili e Le Iene non risalgono: tutti i dati Auditel ... libero.it La partita di Alberto e sua moglie Eleonora ad Affari Tuoi è disastrosa. I due vengono stuzzicati da Herbert Ballerina per la loro bellezza. Arrivano alla Regione Fortuna e contro ogni pronostico conquistano anche la vittoria. - facebook.com facebook La ballerina è grata al conduttore che le ha dato la possibilità di lavorare insieme ad Affari Tuoi. Ecco cosa ha detto di lui (e come si sono conosciuti) x.com