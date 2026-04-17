Ascolti tv 16 aprile 2026 | Uno sbirro in Appennino Stanno tutti invitati Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 16 aprile 2026, le rilevazioni degli ascolti televisivi evidenziano una sfida tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda “Uno sbirro in Appennino”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Stanno tutti invitati”, insieme a programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati dell’Auditel mostrano i numeri di pubblico raggiunti da ciascuna proposta durante la serata.

Ascolti tv giovedì 16 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Uno sbirro in Appennino ” contro “ Stanno tutti invitati “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 16 aprile 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Uno sbirro in Appennino vs Stanno tutti invitati. Auditel ieri sera, 16 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Uno sbirro in Appennino” contro “Stanno tutti invitati”. Chi ha vinto? Rai1: Uno sbirro in Appennino, la serie TV con Claudio Bisio nel ruolo del protagonista Vasco Benassi ha appassionato 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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