Il futuro della Roma sembra essere in fase di cambiamento, con notizie di un possibile addio di Claudio Ranieri, attuale Senior Advisor del club. Secondo fonti di Radio Manà Manà Sport, il club giallorosso sta preparando un comunicato ufficiale che potrebbe segnare un nuovo assetto nei vertici societari. La decisione è imminente e si attende un annuncio ufficiale che potrebbe portare a modifiche importanti nell’organigramma.

Il futuro societario della Roma è a un bivio imminente. Secondo quanto riferito dall’emittente Radio Manà Manà Sport, il club giallorosso si appresta a diffondere un comunicato ufficiale che potrebbe sancire un ribaltone nei quadri dirigenziali. Al centro della crisi c’è la figura di Claudio Ranieri: sembrerebbe infatti decisa l’interruzione del rapporto di consulenza con il tecnico romano, attualmente in carica come Senior Advisor della proprietà Friedkin. La scelta dei vertici texani rappresenterebbe un cambio di rotta drastico nella gestione sportiva e comunicativa del club. Ranieri era stato inserito nell’organigramma per fungere da garante tecnico e collante tra la proprietà e l’area sportiva, ma le indiscrezioni delle ultime ore suggeriscono una divergenza di vedute insanabile sulla programmazione futura.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ribaltone Friedkin: verso l’addio di Claudio Ranieri come Senior Advisor

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