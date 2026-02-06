Arzano ipotesi choc | Rosario Coppola ucciso perché scambiato per il boss

Un uomo di 51 anni è stato ucciso mercoledì sera ad Arzano, nel Napoletano. La polizia ipotizza che si tratti di un tragico errore: Coppola sarebbe stato scambiato per un boss locale. La vittima è stata colpita da cinque colpi di pistola e ora gli investigatori cercano di capire cosa abbia portato a questa sparatoria.

Potrebbe trattarsi di un tragico errore l'omicidio di Rosario Coppola, l'uomo di 51 anni freddato con cinque colpi d'arma da fuoco nella serata di mercoledì 4 febbraio ad Arzano, nel Napoletano. Tra le piste seguite dagli investigatori c'è infatti quella dello scambio di persona: il killer avrebbe confuso Coppola con un esponente di spicco della criminalità locale, forse un esponente di spicco del clan Amato-Pagano, complice una sorprendente somiglianza fisica con il criminale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, l'agguato è avvenuto in via Sette Re. Nell'azione armata è rimasto ferito anche un giovane di 25 anni, Antonio Persico, raggiunto da un proiettile al braccio destro.

