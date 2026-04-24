Arzano blitz contro il clan della 167 | convalidati cinque arresti Scarcerato uno degli indagati

A Arzano, durante un'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, sono stati convalidati cinque arresti relativi all'inchiesta sul clan della 167 e sull'omicidio di un uomo. Un solo indagato è stato invece scarcerato. L'inchiesta riguarda le attività criminali del clan e il delitto che ha coinvolto una persona senza legami diretti con il gruppo. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sui procedimenti in corso.

Convalide degli arresti per gran parte degli indagati e una sola scarcerazione: è questo, al momento, l’esito dell’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta sul clan della 167 di Arzano e sull’omicidio dell’innocente Rosario Coppola. Tornano in libertà soltanto Antonio Alterio, difeso dall’avvocato Mario Angelino, mentre restano in carcere Antonio Caiazza, Davide Pescatore, Mattia Rea, Francesco Attrice e Pietroangelo Leotta. Una decisione che segna la prima risposta giudiziaria al blitz dei carabinieri di Castello di Cisterna, che ha portato complessivamente a 11 arresti e coinvolto 16 persone ritenute a vario titolo legate alla cosca.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Arzano, blitz contro il clan della 167: convalidati cinque arresti. Scarcerato uno degli indagati Notizie correlate Il blitz contro la mafia a Brancaccio, scarcerato uno dei 32 fermati: "Indizi insussistenti"Scarcerato Luciano Scrima, 37 anni di Brancaccio, titolare del locale San Domenico 7 food & lounge, figlio del capomafia Matteo Scrima, che era stato... Cyber-camorra, blitz contro il clan Mazzarella: 16 arresti per maxi truffe onlineUn sistema criminale sempre più tecnologico, capace di svuotare conti correnti attraverso internet e telefonate ingannevoli. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Arzano, 2 morti e un ferito: ecco i retroscena della faida scoppiata tra i nuovi camorristi; Arzano, svolta sull’omicidio dell'imbianchino Coppola: 11 arresti; Arzano, Rosario Coppola ucciso per errore in un agguato di camorra: arrestati i mandanti del clan; Clan decapitato, 6 sotto torchio dopo blitz. I nomi. Arzano, 2 morti e un ferito: ecco i retroscena della faida scoppiata tra i nuovi camorristiArzano – Due morti e un ferito: ecco i retroscena della faida scoppiata tra i nuovi camorristi di Arzano. Dopo il blitz di ieri l’altro ad opera dei ... cronachedellacampania.it ARZANO CITTA' D'ARTE Piazza Cimmino - facebook.com facebook