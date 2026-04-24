Artisia la prima ed unica pasta stampata in 3D fa sognare

Durante la Design Week, viene presentata Artisia, una pasta realizzata con tecnologia di stampa 3D e descritta come la prima e unica nel suo genere. La mostra, intitolata Edible Reveries, è stata ideata dallo Studio Yellowdot e mette in mostra questa innovazione nel settore alimentare. L’evento si svolge in un contesto dedicato al design e alle nuove tecnologie.

Durante la Design Week, Artisia, la prima ed unica pasta stampata in 3D, presenta la mostra Edible Reveries, disegnata dallo Studio Yellowdot. Nel cuore del Porta Venezia Design District, l’innovativo brand di Barilla celebra l’ingrediente più amato dagli italiani e, al contempo, lo reimmagina, svelandone il potenziale creativo attraverso il design thinking e con degustazioni su prenotazione. Appuntamento fino al sabato in via Melzo 34. h.11-19. Domenica 26 h. 10-13.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Artisia, la prima ed unica pasta stampata in 3D fa sognare How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Edible Reveries alla Milano Design Week 2026: quando la pasta stampata in 3D diventa arte multisensorialeDal 21 al 26 aprile, in via Melzo 34, nel cuore del Porta Venezia Design District, un nido di pasta lungo 6,2 metri racchiuso in pochi centimetri —... L'azienda ravennate completa "Itaca": ecco la prima fattoria autosufficiente stampata in 3DUna fattoria autosufficiente stampata in 3D: si tratta di "Itaca" la prima costruzione 3D certificata in Italia, progetto dell'azienda Wasp di Massa... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: ARTISIA EDIBLE REVERIES; Artisia, la prima ed unica pasta stampata in 3D fa sognare; Fuorisalone da assaporare: gli eventi food, beverage e per i pet lovers; Da non perdere: le migliori installazioni stampate in 3D alla Milan Design Week 2026. Artisia, la prima pasta al mondo in 3D su cui Barilla ha deciso di puntareArtisia è abituata ai primati. Dopo essersi conquistata il titolo di unica pasta al mondo stampata in 3D, ora celebra un nuovo traguardo: il primo anno di vita. È un business in evoluzione. Oggi non ... esquire.com #ArteInFlash Come assaporare lo spaghetto d’artista di Barilla ARTISIA, il progetto di Barilla dedicato alla prima pasta stampata in 3D, incontra Studio Yellowdot per dare vita al progetto olistico EDIBLE REVERIES. Dal 21 al 26 aprile, in Via Melzo 34, nel cuo - facebook.com facebook