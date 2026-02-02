L' azienda ravennate completa Itaca | ecco la prima fattoria autosufficiente stampata in 3D

L’azienda ravennate Wasp di Massa Lombarda ha appena finito di stampare in 3D la prima fattoria autosufficiente in Italia, chiamata

Una fattoria autosufficiente stampata in 3D: si tratta di "Itaca" la prima costruzione 3D certificata in Italia, progetto dell'azienda Wasp di Massa Lombarda che ne ha da poco completato la stampa. Un'iniziativa che aveva come obiettivo di stabilire un nuovo paradigma per l’edilizia sostenibile, facilmente replicabile in tutto il mondo, grazie alla rapida trasmissione delle informazioni resa possibile dalla tecnologia di stampa 3D, con un macchinario capace di operare anche in aree remote. Un edificio stampato in 3D in grado anche di rispettare gli stessi standard delle strutture tradizionali, inclusa la resistenza sismica, in conformità alle normative italiane ed europee.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Itaca Fattoria

Dopo l’amputazione, la cagnolina Juga è riuscita a tornare a camminare grazie a una protesi realizzata con la stampa 3D.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Itaca Fattoria

Argomenti discussi: L'azienda ravennate che ha organizzato le nozze di Laura Pausini ancora tra i migliori catering d'Italia; Unicar: la filiale di Ravenna si rafforza come hub strategico per Romagna, San Marino e nord Marche; L a Bcc Ravennate Forlivese e Imolese di nuovo tra i Best Workplaces; Truffa aggravata all’Unigrà, otto verso il processo.

L'azienda ravennate che ha organizzato le nozze di Laura Pausini ancora tra i migliori catering d'ItaliaL'impresa di catering è stata ancora premiata dai Wedding Award, riconoscimento che va alle eccellenze nel settore dei matrimoni ... ravennatoday.it

L’AOU Vanvitelli è fiera di aver ospitato, negli scorsi giorni, il Congresso ITACA–SIAIP–SIAAIC su Orticaria e Angioedema nel bambino e nell’adulto, un appuntamento scientifico di rilievo nazionale per l’allergologia e l’immunologia clinica. Durante la Finale A - facebook.com facebook