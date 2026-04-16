Edible Reveries alla Milano Design Week 2026 | quando la pasta stampata in 3D diventa arte multisensoriale

Durante la Milano Design Week 2026, nel quartiere di Porta Venezia, è stata presentata un’installazione particolare dedicata alla pasta stampata in 3D. L’opera, lunga oltre sei metri, si trova in via Melzo 34 e consiste in un filamento di pasta intrecciato con precisione estrema, racchiuso in pochi centimetri. L’installazione si inserisce nel contesto di eventi dedicati al design e alla sperimentazione artistica.

Dal 21 al 26 aprile, in via Melzo 34, nel cuore del Porta Venezia Design District, un nido di pasta lungo 6,2 metri racchiuso in pochi centimetri — un unico filamento intrecciato con meticolosa precisione — diventa il simbolo di qualcosa che sfida ogni definizione. Non è solo cibo, non è solo design. È Edible Reveries, la mostra firmata ARTISIA e Studio Yellowdot che porta alla Milano Design Week 2026 un’esperienza capace di fermare il passo e sorprendere i sensi. Quando un algoritmo diventa un boccone. ARTISIA, brand innovativo di Barilla e prima pasta stampata in 3D al mondo — nata nel 2013 come progetto sperimentale dell’R&D dell’azienda parmigiana — non smette di stupire.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Edible Reveries alla Milano Design Week 2026: quando la pasta stampata in 3D diventa arte multisensoriale Notizie correlate Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e designQuando la primavera risveglia Milano, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove creatività, industria e visioni future si fondono in un... maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Anteprima Salone del Mobile: dagli oggetti per la casa agli eventi, tutto quel che c'è da sapere a tema food sulla Milano Design Week; Fuorisalone 2026: guida agli eventi food da non perdere; Evento - Milano da Scrocco; Milano Design Week 2026, le novità del distretto Porta Venezia. La nostra guida. IFP Roma. Peaceful Reveries · Carefree Days. #invited 200 COOKIES IN REGALO Ho provato in anteprima i prodotti di @fabula_patisserie a Roma… e vi giuro: livello ASSURDO Non so davvero se siete pronti per quello che sta per arrivare! Domani, sa facebook