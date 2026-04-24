Artigianato d’autore Firenze capitale del bello e ben fatto

Da domani fino al 3 maggio, alla Fortezza da Basso di Firenze, si terrà una mostra dedicata alle eccellenze dell’artigianato d’autore. L’evento presenta una selezione di creazioni realizzate da artigiani che si distinguono per la qualità e la cura dei dettagli. La manifestazione si inserisce nel calendario delle esposizioni dedicate all’artigianato e vuole valorizzare le produzioni locali, all’interno di una città conosciuta per il suo patrimonio artistico e culturale.

di Marina Santin Eccellenze artigiane in mostra, da domani a 3 maggio, alla Fortezza da Basso di Firenze. MIDA 90, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, festeggia quest’anno la sua novantesima edizione. Promossa e organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria, accoglie il meglio dell’artigianato artistico di tutto il mondo riunendo quest’anno 500 espositori. "Per noi è motivo di grande orgoglio sostenere una manifestazione internazionale come MIDA che ha 90 di storia alle spalle– sottolinea il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini –. L’evento ha inoltre un forte legame con Firenze, dove è nato nel 1931 e dove la tradizione artigiana ha radici antichissime.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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