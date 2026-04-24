arte e oreficeria in mostra gioielli ispirati ai monumenti unesco

Una mostra dedicata ai gioielli ispirati ai monumenti UNESCO mette in evidenza il legame tra arte e oreficeria, un rapporto che si estende fin dall’antichità. I pezzi esposti riproducono dettagli di monumenti storici, riflettendo come nel corso dei secoli i gioielli siano stati parte integrante della cultura e dell’estetica di uomini e donne. La collezione presenta creazioni che, pur richiamando epoche passate, risultano attuali e apprezzate anche oggi.

Creare arte e creare gioielli, un connubio strettissimo, sin dall’antichità. Le meraviglie del passato includono sempre i gioielli, a volte attualissimi, indossati dalle donne e dagli uomini del passato. Ma il ’ Design del gioiello ’ è quanto mai attuale, tanto da essere uno dei corsi di primo livello – ora sono ben quattro – di Aba Ravenna, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, che ha cambiato veste dal 2023 e ora è guidata dalla professoressa Paola Babini – già diplomata proprio all’Accademia – direttrice didattica e direttore del consiglio Accademico. Grazie a docenti e studenti, non solo, ma anche del corso di Design del gioiello, è stata creata l’esposizione ’ Micro & Macro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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