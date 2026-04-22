Due monumenti Unesco | un unica visita

Sabato 23 maggio si terrà una visita guidata che coinvolge due monumenti riconosciuti come Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. L’evento permette di esplorare il Battistero del Duomo di Padova e il Palazzo della Ragione, due edifici storici situati nel centro della città. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio questi luoghi di grande valore artistico e architettonico. La visita si svolgerà in modo consecutivo, offrendo un percorso completo tra le due attrazioni.

Sabato 23 maggio ti aspetta un’esperienza davvero imperdibile: una visita guidata che unisce due tra i luoghi più iconici e affascinanti della città, il Battistero del Duomo di Padova e il maestoso Palazzo della Ragione. Il Battistero: un capolavoro che lascia senza fiatoEntreremo in uno scrigno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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