Arsenal-Newcastle sabato 25 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici I Gunners possono tornare a vincere senza subire gol

Da infobetting.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 18:30 si disputerà la sfida tra Arsenal e Newcastle. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre le quote e i pronostici indicano una possibile vittoria dei Gunners, che potrebbero tornare a conquistare i tre punti senza subire gol. La recente sconfitta contro il Manchester City ha influenzato le scommesse, portando a un sorpasso nelle quote sul titolo da parte dei Citizens, lasciando l’Arsenal con poche speranze di vincere il campionato.

Gli effetti della sconfitta dell’Arsenal nel big match contro il Manchester City sono ben visibili nelle quote antepost sulla vittoria del titolo che hanno visto il sorpasso di Guardiola sul suo ex allievo che ora teme un’altra stagione da “zero titoli” dopo aver sognato addirittura un quadruple. I Gunners hanno perso le ultime due partite. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Arsenal-Newcastle (sabato 25 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Gunners possono tornare a vincere senza subire gol

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