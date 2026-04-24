Arsenal-Newcastle sabato 25 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici I Gunners possono tornare a vincere senza subire gol

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 18:30 si disputerà la sfida tra Arsenal e Newcastle. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre le quote e i pronostici indicano una possibile vittoria dei Gunners, che potrebbero tornare a conquistare i tre punti senza subire gol. La recente sconfitta contro il Manchester City ha influenzato le scommesse, portando a un sorpasso nelle quote sul titolo da parte dei Citizens, lasciando l’Arsenal con poche speranze di vincere il campionato.

Gli effetti della sconfitta dell’Arsenal nel big match contro il Manchester City sono ben visibili nelle quote antepost sulla vittoria del titolo che hanno visto il sorpasso di Guardiola sul suo ex allievo che ora teme un’altra stagione da “zero titoli” dopo aver sognato addirittura un quadruple. I Gunners hanno perso le ultime due partite. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Newcastle (sabato 25 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Gunners possono tornare a vincere senza subire gol Notizie correlate Arsenal-Newcastle (sabato 25 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Gunners possono tornare a vincere senza subire golGli effetti della sconfitta dell’Arsenal nel big match contro il Manchester City sono ben visibili nelle quote antepost sulla vittoria del titolo che... Arsenal-Newcastle (sabato 25 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiGli effetti della sconfitta dell’Arsenal nel big match contro il Manchester City sono ben visibili nelle quote antepost sulla vittoria del titolo che... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Arsenal - Newcastle; Pronostico Arsenal-Newcastle United: analisi e probabili formazioni 25/04/2026 Premier League; quote Arsenal Newcastle: il pronostico sui Gunners; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky. Arsenal-Newcastle: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Arsenal-Newcastle di sabato 25 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita della Premier League ... calciomagazine.net Pronostico Arsenal-Newcastle: questa statistica allontana lo psicodrammaArsenal-Newcastle è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Mikel Arteta ya tabbatar da cewa Bukayo Saka, Riccardo Calafiori da Jurrien Timber dukkansu za su kasance cikin tawagar Arsenal da za ta kara da Newcastle United gobe. Muna addu’a Allah Ya tabbatar mana da nasara a wannan shekarar duk da wannan - facebook.com facebook L'Arsenal sente il fiato sul collo del Manchester City, che l'ha agguantata dopo un lungo inseguimento, e ora rischia seriamente di vedersi sfuggire lo scudetto se non batterà in casa domani il Newcastle. Tra le gare più interessanti del weekend europeo che pr x.com