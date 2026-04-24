Sabato 25 aprile 2026 alle 18:30 si svolgerà la partita tra Arsenal e Newcastle, due squadre che si affrontano in un match che attirerà l’attenzione degli appassionati. Le quote per la vittoria e i pronostici sono stati aggiornati, dopo la recente sconfitta dell’Arsenal nel big match contro il Manchester City. Questa sconfitta ha influenzato le valutazioni sui favoriti per il titolo, con il Manchester City ora visto come principale candidato.

Gli effetti della sconfitta dell’Arsenal nel big match contro il Manchester City sono ben visibili nelle quote antepost sulla vittoria del titolo che hanno visto il sorpasso di Guardiola sul suo ex allievo che ora teme un’altra stagione da “zero titoli” dopo aver sognato addirittura un quadruple. I Gunners hanno perso le ultime due partite. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Newcastle (sabato 25 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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