Arsenal-Newcastle sabato 25 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici I Gunners possono tornare a vincere senza subire gol

Sabato 25 aprile 2026 alle 18:30 si giocherà la sfida tra Arsenal e Newcastle. Le formazioni sono state annunciate e si attendono quote e pronostici per questa partita. L’Arsenal, dopo la sconfitta nel recente big match contro il Manchester City, cerca di ritrovare la vittoria senza subire gol. Intanto, le quote sulla vittoria del campionato hanno visto il sorpasso di Guardiola rispetto all’ex allievo, ora in difficoltà con il sogno di un quadruple svanito.

Gli effetti della sconfitta dell’Arsenal nel big match contro il Manchester City sono ben visibili nelle quote antepost sulla vittoria del titolo che hanno visto il sorpasso di Guardiola sul suo ex allievo che ora teme un’altra stagione da “zero titoli” dopo aver sognato addirittura un quadruple. I Gunners hanno perso le ultime due partite. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Newcastle (sabato 25 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Gunners possono tornare a vincere senza subire gol Notizie correlate Arsenal-Newcastle (sabato 25 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiGli effetti della sconfitta dell’Arsenal nel big match contro il Manchester City sono ben visibili nelle quote antepost sulla vittoria del titolo che... Borussia Dortmund-Amburgo (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Gialloneri di forza senza subire gol sugli anseaticiIl Borussia Dortmund grazie al successo sull’Augusta ha allungato sul terzo posto e rimane ben saldo in zona Champions alla vigilia della sfida... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arsenal - Newcastle; Pronostico Arsenal-Newcastle United: analisi e probabili formazioni 25/04/2026 Premier League; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Pronostico Arsenal-Newcastle: analisi, quote e consigli. Pronostico Arsenal-Newcastle: questa statistica allontana lo psicodrammaArsenal-Newcastle è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Arsenal vs Newcastle – 25 Aprile 2026Nel cuore del Premier League, il confronto tra Arsenal e Newcastle, in programma il 25 Aprile 2026 alle 18:30 presso l'Emirates Stadio, promette intensità e ... news-sports.it L'Arsenal sente il fiato sul collo del Manchester City, che l'ha agguantata dopo un lungo inseguimento, e ora rischia seriamente di vedersi sfuggire lo scudetto se non batterà in casa domani il Newcastle. Tra le gare più interessanti del weekend europeo che pr x.com Da umi-umi: Anthony Gordon zai rasa wasan da Newcastle zata yi tafiya zuwa Arsenal ranar Asabar sakamakon rauni. Wani arin saui ga Arsenal a fatan su na dawowa teburi! • Fagen Wasanni facebook