Newcastle-Brentford sabato 07 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Il Newcastle arriva alla partita contro il Brentford con settimane difficili alle spalle. La squadra ha perso tre delle ultime quattro gare, tra cui due sconfitte consecutive in campionato, 4-1 ad Anfield e 3-1 all’Etihad in EFL Cup. La classifica non sorride ai padroni di casa, che cercano di risollevarsi subito per evitare di compromettere ulteriormente la stagione.

Sono state settimane difficili per il Newcastle, che ha perso tre delle quattro partite in tutte le competizioni, comprese due sconfitte consecutive in campionato, per 4-1 ad Anfield e per 3-1 all’Etihad in EFL Cup, dunque nulla di strano in effetti, però la classifica di Premier League non è incoraggiante per un club che punta almeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Brentford ta kwashi kashinta a hannun Nottingham Forest, inda ta ci ta 2 da 0. Sai kuma Aston Villa da Newcastle inda Villa suka zane Castle da ci 2 da nema 0. Yayin da Chelsea suka cinye Crystal Palace da ci 3 da 1. Wasannin na yau duk waanda suke a facebook