Sabato 25 aprile 2026 alle 18:30 si svolge la partita tra Amburgo e Hoffenheim. Dopo aver conquistato tre punti contro il Borussia Dortmund, l’Hoffenheim di Ilzer si presenta in trasferta con l’obiettivo di mantenere aperto il sogno di qualificarsi alla Champions League. L’incontro prevede le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i pronostici che analizzano il possibile esito dell’incontro.

I 3 punti contro il Borussia Dortmund hanno rilanciato l’Hoffenheim di Ilzer che quest’oggi va ad Amburgo a cercare punti per tenere vivo il sogno Champions. I Rothoesen sono reduci dal KO nel nordderby contro il Werder Brema, una vera e propria battaglia con la squadra di Polzin che ha ceduto alla distanza subendo il terzo gol in inferiorità numerica. Un solo punto nelle ultime. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Amburgo-Hoffenheim (sabato 25 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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