Sabato 21 marzo 2026 alle ore 18:30 si affrontano Borussia Dortmund e Amburgo in una partita valida per il campionato di calcio. Il Borussia Dortmund, dopo aver vinto contro Augusta, si trova in vantaggio sulla terza posizione della classifica e punta a mantenere il comando in zona Champions. La sfida si gioca allo stadio dei gialloneri, senza subire gol contro l’Amburgo di Polzin.

Il Borussia Dortmund grazie al successo sull’Augusta ha allungato sul terzo posto e rimane ben saldo in zona Champions alla vigilia della sfida interna contro l’Amburgo di Polzin. La squadra di Kovac è ripartita con 2 vittorie consecutive riuscendo a distaccare nuovamente la concorrenza e risucchiando pure 2 punti al Bayern Monaco, con i bavaresi che rimangono comunque a 9 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Amburgo (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Gialloneri di forza senza subire gol sugli anseatici

Articoli correlati

Borussia Dortmund-Amburgo (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl Borussia Dortmund grazie al successo sull’Augusta ha allungato sul terzo posto e rimane ben saldo in zona Champions alla vigilia della sfida...

Borussia Dortmund-Augsburg (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Gialloneri favoriti sui FuggerstaedterIl derby vinto sul campo del Colonia ha permesso al Borussia Dortmund di Kovac di allungare sulla concorrenza, e un’eventuale vittoria contro...

Tutto quello che riguarda Borussia Dortmund Amburgo sabato 21...

Temi più discussi: Dortmund - Amburgo; Bundesliga: preview Borussia Dortmund-Amburgo; Live Borussia Dortmund - Amburgo - Bundesliga: Punteggi & Highlights Calcio - 21/03/2026; Borussia Dortmund-Amburgo, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE.

Pronostico Borussia Dortmund-Amburgo: il secondo posto è al sicuroBorussia Dortmund-Amburgo è una partita valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Bundesliga, Borussia Dortmund-Amburgo: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TVNon perdere la sfida: scopri come vedere Borussia Dortmund-Amburgo in diretta tv e streaming live ... msn.com