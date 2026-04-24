Arrivi e presenze in Puglia in aumento grazie ai turisti stranieri

Nel primo trimestre dell'anno, i dati provvisori dell'Istat e di Spot, elaborati dall’osservatorio di Pugliapromozione, mostrano un aumento degli arrivi turistici rispetto allo stesso periodo del 2025, con una crescita del 3,1 per cento. Le presenze sono invece aumentate dell’8 per cento, contribuendo a un incremento generale dell’afflusso di visitatori stranieri nella regione.

Nel primo trimestre i primi dati provvisori IstatSpot elaborati dall’osservatorio di Pugliapromozione evidenziano una crescita complessiva rispetto allo stesso periodo del 2025, con un aumento degli arrivi pari al +3,1% e una crescita più marcata delle presenze pari al +8%. Una dinamica.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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