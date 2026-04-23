In un anno oltre 290mila turisti per la provincia di Piacenza mai tanti arrivi e presenze dal 2011

Nel 2025, la provincia di Piacenza ha registrato più di 290.000 turisti, raggiungendo il numero più alto di arrivi e presenze dal 2011. Nonostante il contesto economico complesso, i dati indicano un incremento rispetto agli anni precedenti. La crescita si è verificata in un anno in cui l’economia generale non ha mostrato segnali di forte ripresa.