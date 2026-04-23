In un anno oltre 290mila turisti per la provincia di Piacenza mai tanti arrivi e presenze dal 2011
Nel 2025, la provincia di Piacenza ha registrato più di 290.000 turisti, raggiungendo il numero più alto di arrivi e presenze dal 2011. Nonostante il contesto economico complesso, i dati indicano un incremento rispetto agli anni precedenti. La crescita si è verificata in un anno in cui l’economia generale non ha mostrato segnali di forte ripresa.
«Nonostante il non brillante quadro macroeconomico generale che ha caratterizzato il periodo, il 2025 si è rivelato un anno positivo per il turismo piacentino».A proporre i dati a consuntivo l’ufficio statistico della Provincia di Piacenza. L’analisi «conferma infatti – migliorandoli - i buoni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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