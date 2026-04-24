Arrivano i ’Mercatopolini’ E in Fortezza ’Bardi Fantastica’

Questo fine settimana si svolgono numerosi eventi tra le città di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Tra le iniziative in programma ci sono i ’Mercatopolini’, mercatini dedicati alle piccole bancarelle, e l’appuntamento in Fortezza con ’Bardi Fantastica’, una manifestazione dedicata al mondo dei fumetti e dei giochi. La proposta culturale e commerciale delle diverse località si arricchisce di eventi rivolti a diverse fasce di pubblico.

Tanti eventi anche questo fine settimana tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Vediamone alcuni. A Modena, il Parco Amendola diventa il quartier generale dell’economia circolare con ‘ Mercatopolini ’, domenica alle 16.30. Qui i bambini tra i 6 e i 12 anni diventano piccoli mercanti, scambiando giochi e libri usati per imparare, divertendosi, il valore del riuso. Per chi cerca relax, piazza Roma ospita, domani e domenica ‘ Rigenera ’, festival del Benessere e della Natura, immersione totale nel mondo olistico e dei prodotti biologici. Al Castello di Levizzano, domani spazio ai piccoli esploratori, per un viaggio nel tempo fatto di curiosità, indovinelli e scoperte.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arrivano i ’Mercatopolini’. E in Fortezza, ’Bardi Fantastica’ Notizie correlate Mercatopolini, il mercatino per i bambini che educa all'economia circolareAppuntamento Domenica 26 Aprile al parco Amendola con "Mercatopolini", il mercatino fatto dai bambini che li educa all'economia circolare, dalle... Basilicata, tensioni in Giunta: Lollobrigida difende BardiIl sostegno di Fratelli d’Italia alla guida della Basilicata è stato ribadito dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un...