Basilicata tensioni in Giunta | Lollobrigida difende Bardi

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento a Rimini dedicato al settore agricolo, il ministro dell’Agricoltura ha espresso il sostegno del suo partito alla guida della regione Basilicata. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensioni all’interno della Giunta regionale, che ha coinvolto anche il presidente della regione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sul contenuto delle dichiarazioni o sulle ragioni delle tensioni.

Il sostegno di Fratelli d’Italia alla guida della Basilicata è stato ribadito dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un intervento avvenuto a Rimini in occasione del MacFrut. Il vertice ministeriale ha confermato la piena collaborazione con il presidente Bardi, cercando di fare chiarezza sulle recenti dinamiche interne alla Giunta lucana che hanno l’assessore all’Agricoltura, Carmine Cicala, votare contro il preconsuntivo dell’esercizio 2025 approvato lo scorso 11 aprile. Equilibri politici e tutela del comparto agricolo. La tensione politica emersa nei giorni scorsi tra le componenti della maggioranza trova una spiegazione legata alla difesa delle necessità produttive locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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