Basilicata tensioni in Giunta | Lollobrigida difende Bardi

Durante un evento a Rimini dedicato al settore agricolo, il ministro dell’Agricoltura ha espresso il sostegno del suo partito alla guida della regione Basilicata. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensioni all’interno della Giunta regionale, che ha coinvolto anche il presidente della regione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sul contenuto delle dichiarazioni o sulle ragioni delle tensioni.

Il sostegno di Fratelli d’Italia alla guida della Basilicata è stato ribadito dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un intervento avvenuto a Rimini in occasione del MacFrut. Il vertice ministeriale ha confermato la piena collaborazione con il presidente Bardi, cercando di fare chiarezza sulle recenti dinamiche interne alla Giunta lucana che hanno l’assessore all’Agricoltura, Carmine Cicala, votare contro il preconsuntivo dell’esercizio 2025 approvato lo scorso 11 aprile. Equilibri politici e tutela del comparto agricolo. La tensione politica emersa nei giorni scorsi tra le componenti della maggioranza trova una spiegazione legata alla difesa delle necessità produttive locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, tensioni in Giunta: Lollobrigida difende Bardi Notizie correlate Basilicata, il centrodestra blindata: Bardi resta al comandoI leader dei gruppi consiliari della coalizione di centrodestra in Basilicata hanno manifestato la loro totale fiducia e un appoggio deciso verso il... Basilicata, Forza Italia sceglie Bardi: via libera alla stabilitàIl gruppo consiliare di Forza Italia, guidato dal capogruppo Michele Casino insieme ai consiglieri Fernando Picerno e Gianuario Aliandro, ha ribadito... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Crisi alla Regione Basilicata: giunta azzerata e tensioni nella maggioranza; Basilicata crisi in Giunta | ultimatum agli agricoltori per l’assessore; Basilicata crisi in Giunta | il voto di Cicala spacca il governo; Basilicata scoppia la crisi | il voto di Cicala spacca il centrodestra. Basilicata, tensioni in Giunta sui fondi all’agricolturaIl Movimento 5 Stelle chiede al presidente Bardi di riferire in Aula dopo il voto contrario dell’assessore Cicala sul preconsuntivo 2025 ... trmtv.it Centrodestra lucano, tensioni sul bilancio: maggioranza al lavoro per ricucire, lunedì vertice Vito Bardi–Francesco LollobrigidaPOTENZA - La maggioranza di centrodestra in Regione Basilicata prova a compattarsi dopo le tensioni emerse sul bilancio, innescate dal voto contrario dell’ass ... ivl24.it Festa il 23 aprile per la Madonna di Sovereto. Le anticipazioni di Don Roberto De Bartolo Segui la diretta su TRM h24 giovedì 23 aprile dalle 9.00 Canale 16 digitale terrestre di Puglia e Basilicata Canale 519 piattaforma Sky e tivùsat Streaming: YouT facebook CONSUMI IN BASILICATA, FEDERCONSUMATORI BASILICATA: CRESCONO I COSTI ESSENZIALI, SI RIDUCE IL POTERE D’ACQUISTO DELLE FAMIGLIE x.com