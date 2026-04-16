Mercatopolini il mercatino per i bambini che educa all' economia circolare

Appuntamento Domenica 26 Aprile al parco Amendola con "Mercatopolini", il mercatino fatto dai bambini che li educa all'economia circolare, dalle 16:30 alle 18:30. Mercatopolini è un'esperienza educativa per tutta la famiglia. Sotto forma di mercatino, i bambini in età scolare tra i 6 e i 12 anni.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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