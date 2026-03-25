A che ora partono Sofia Goggia e le italiane oggi gigante di Lillehammer 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi a Lillehammer si svolge l'ultima gara di Coppa del Mondo 2026 di sci alpino, un gigante femminile con cinque atlete italiane in gara. Le concorrenti partono a orari diversi, con le prime a scendere in pista già in mattinata. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, con numerosi appassionati collegati per seguire le discese delle competizioni.

Cinque italiane parteciperanno al gigante di Lillehammer, ultima gara della Coppa del Mondo 2026 di sci alpino: la stagione si conclude sulle nevi del comprensorio di Lillehammer con una bella prova tra le porte larghe, dove le azzurre cercheranno di mettersi in bella mostra per congedarsi nel miglior modo possibile e dare appuntamento alla prossima annata agonistica, che incomincerà alla fine del mese di ottobre. L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo: prima manche alle ore 09.30, la seconda alle ore 12.30. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 Sofia Goggia e Laura... 🔗 Leggi su Oasport.it

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