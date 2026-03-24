Quando partono Sofia Goggia Anna Trocker e le azzurre nello gigante di Lillehammer 2026 | orari n di pettorale tv

Cinque atlete italiane prenderanno parte al gigante di Lillehammer, ultima gara della Coppa del Mondo 2026. La competizione si terrà prossimamente, con orari e pettorali ancora da definire. La trasmissione sarà visibile in diretta su alcuni canali televisivi, mentre le atlete coinvolte sono Sofia Goggia, Anna Trocker e altre tre azzurre.

Cinque italiane parteciperanno al gigante di Lillehammer, ultima gara della Coppa del Mondo 2026 di sci alpino: la stagione si conclude sulle nevi del comprensorio di Lillehammer con una bella prova tra le porte larghe, dove le azzurre cercheranno di mettersi in bella mostra per congedarsi nel miglior modo possibile e dare appuntamento alla prossima annata agonistica, che incomincerà alla fine del mese di ottobre. L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo: prima manche alle ore 09.30, la seconda alle ore 12.30. Sofia Goggia e Laura Pirovano hanno conquistato la Sfera di Cristallo di specialità, rispettivamente in superG e in discesa libera: l’appuntamento conclusivo in Norvegia servirà per chiudere con il sorriso e cercare una soddisfazione parziale anche in questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando partono Sofia Goggia, Anna Trocker e le azzurre nello gigante di Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tv Articoli correlati Quando partono Goggia, Della Mea e le azzurre, Gigante Kronplatz 2026: orari, n. di pettorale, tvNove italiane prenderanno parte al gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì 20 gennaio... Quando partono Goggia, Della Mea e le azzurre, Gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale, orari, tvNove italiane prenderanno parte al gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì 20 gennaio... Altri aggiornamenti su Sofia Goggia Temi più discussi: Quando gareggia Sofia Goggia nella Finale di superG in Coppa del Mondo? Lotta per il trofeo: programma, orario, tv; A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Sofia Goggia: Sono quasi caduta, ma mi è andata bene. Darò tutto per la Coppa di superG; A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Are 2026: n. di pettorale, tv, streaming. Quando partono Sofia Goggia, Anna Trocker e le azzurre nello gigante di Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tvCinque italiane parteciperanno al gigante di Lillehammer, ultima gara della Coppa del Mondo 2026 di sci alpino: la stagione si conclude sulle nevi del ... oasport.it Sofia Goggia non si ferma alla Coppa di superG, svolta in programma per un futuro alternativoSofia Goggia cambia allenatore dopo 4 anni con Agazzi, ma non c'è ancora l'annuncio intanto pianifica un futuro. magari in tv e in radio dopo l'invito di Fiorello ... sport.virgilio.it Sofia Goggia ospite in videochiamata da Fiorello: “Il SuperG Una coppa che mi mancava. Ora sogno l'oro ai Mondiali” - facebook.com facebook Incontenibile Sofia #Goggia: "Il SuperG Una coppa che mi mancava. Ora...” x.com