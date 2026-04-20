Donna bloccata in ascensore | mezzo chilo di droga incastrato nell’intercapedine

Una donna rimasta bloccata in un ascensore è stata coinvolta in un’operazione antidroga dopo che tra le pareti dell’ascensore è stato trovato mezzo chilo di sostanza stupefacente nascosto nell’intercapedine. Ciò che sembrava un semplice incidente domestico si è rivelato un episodio più complesso, portando alla scoperta di una presenza sospetta all’interno dell’ascensore. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

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