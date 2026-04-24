Arriva a Mestre la ricerca sulle cellule riprogrammate per ridare la vista

In Italia si avviano i primi studi sul utilizzo di cellule riprogrammate per trattare la degenerazione maculare, una delle patologie più diffuse tra le persone anziane. La ricerca, che si sviluppa a Mestre, mira a testare l’efficacia di questa tecnologia in ambito clinico. Il progetto rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare nuove soluzioni per questa malattia che causa perdita della vista.

Una delle frontiere più ambiziose della ricerca muove i primi passi in Italia per provare a colpire la degenerazione maculare, tra le malattie più impattanti della terza età, e arrivare alla sperimentazione clinica. È il progetto L.u.c.y. (Lineage-guided Use of Cell-derived therapy for Yield.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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