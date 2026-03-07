Una ricercatrice ha condotto uno studio sulle cellule per combattere le leucemie, concentrandosi sul modo di indirizzare il sistema immunitario contro il tumore. La ricerca si focalizza sull’utilizzo di cellule specifiche per colpire le malattie del sangue. È stata analizzata la possibilità di sviluppare terapie più mirate, con l’obiettivo di migliorare i trattamenti per i pazienti.

Indirizzare il sistema immunitario verso un preciso bersaglio è una delle frontiere della battaglia contro il cancro. Ed è questo il campo di ricerca di una giovane ricercatrice di Bagnarola, Anna De Lucia, condotto all’interno dell’IRST di Meldola, che ha ricevuto un riconoscimento internazionale nella finale all’8° congresso europeo CAR T Cell Meeting di Palma de Mallorca, appuntamento di grande prestigio sulle terapie con cellule CAR T per il trattamento di specifici tumori del sangue. Si tratta di un tipo di trattamento in cui le cellule T di un paziente (che è un tipo di cellula immunitaria) vengono modificate in laboratorio in modo che si leghino alle cellule cancerose e le uccidano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Storie di donne in prima linea: "La mia ricerca sulle cellule per sconfiggere le leucemie"

