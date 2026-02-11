Arrestato il giovane stalker seriale di donne

La polizia ha fermato un giovane accusato di stalking seriale ai danni di diverse donne. Dopo l’arresto, gli è stato imposto il divieto di avvicinarsi alle vittime e anche di guidare, con la sospensione della patente. La vicenda si è conclusa con un provvedimento che limita le sue libertà, mentre gli investigatori continuano a seguire eventuali altri episodi.

E' stato sottoposto al divieto di avvicinamento alle sue vittime, con l'aggiunta del divieto a condurre veicoli, praticamente con la sospensione della patente. Ma questi provvedimenti giudiziari non sembrano essere serviti a fermare un giovane di 28 anni dal suo comportamento persecutorio nei confronti di alcune donne, finite nel mirino di quest'uomo tra minacce, pedinamenti e situazioni capaci di provocare tensione e ansia, fino a spingere le vittime a vivere nel terrore di poter incontrare l'indagato. E ora si è arrivati agli arresti domiciliari per cercare di risolvere il problema. Gli episodi segnalati risultano essere avvenuti a Reggiolo, dove le varie denunce presentate alla caserma del paese hanno fatto avviare gli accertamenti dei carabinieri.

