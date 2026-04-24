Arrestato due volte in tre giorni Uno spacciatore finisce in carcere

In tre giorni, un uomo è stato arrestato due volte nell’ambito di attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. La prima volta è stato rimesso in libertà, mentre nella seconda occasione è stato portato in carcere. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine e hanno coinvolto le stesse persone. Il caso si inserisce in un quadro di controlli più ampi sul territorio.

Due arresti in tre giorni, con un epilogo diverso: liberato nella prima occasione, in carcere la seconda. Protagonista, un cittadino nordafricano, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in materia di stupefacenti e già arrestato il 20 aprile scorso dalla Polizia per fatti analoghi. Questa volta, l’uomo è finito nei controlli operati dalla Polizia locale nel quartiere Umbertino nell’ambito di un’attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposto a osservazione, l’uomo è stato immortalato mentre cedeva un involucro a un cittadino egiziano – anch’egli poi risultato irregolare in Italia – che veniva poi seguito dagli operatori fino all’incrocio tra via Venezia e via Milano, dove effettuava a sua volta una cessione a un terzo uomo in cambio di denaro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrestato due volte in tre giorni. Uno spacciatore finisce in carcere Tensions raciales aux USA : l'impossible réconciliation Notizie correlate Arrestato tre volte in due giorni. Dal furto alle "passeggiate" durante i domiciliari, avviata l'espulsioneUna vera e propria escalation criminale quella interrotta dagli agenti della Squadra Volante della Questura, che nel pomeriggio di ieri hanno... Milano: ladro e spacciatore, arrestato due volte in 48 oreNel giro di meno di quarantotto ore, un giovane ventiseienne di nazionalità algerina è stato arrestato due volte a Milano per reati distinti: furti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arrestato due volte in tre giorni. Uno spacciatore finisce in carcere; Spaccio senza sosta: pusher arrestato due volte in una settimana; Evade due volte in due giorni in Piemonte, arrestato in Olanda; Motta Visconti: arrestato due volte in dieci giorni, 41enne rimesso in libertà con obbligo di dimora. Sorrento, tenta di rubare un monopattino e un'ebike: arrestato due volte in un giornoArrestato, liberato, arrestato. Non è un gioco di parole ma ciò che è accaduto sulla costiera Sorrentina. Sono le 10 a Sorrento e i carabinieri arrestano per furto un 31enne algerino, irregolare sul ... ilmattino.it Livorno, arrestato due volte in tre giorni in stazione con la cocainaLIVORNO. Lo hanno sorpreso in stazione con 36 grammi di cocaina, suddivisi in altrettanti involucri. Per questo, attorno alle 11 di sabato 11 aprile, la polizia ferroviaria ha arrestato il quarantotte ... msn.com Ha dimenticato un marsupio contenente una pistola su un tavolo del McDonald’s di Santa Caterina, a Bari, ed è stato arrestato insieme alla compagna dai carabinieri. Protagonista della vicenda un uomo originario di Andria. A notare il marsupio abbandonato - facebook.com facebook Bari, dimentica marsupio con pistola al McDonald’s: arrestato con la compagna x.com