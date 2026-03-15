A Milano, un giovane di 26 anni di nazionalità algerina è stato arrestato due volte in meno di 48 ore. La prima volta per aver compiuto furti in alcuni alberghi, la seconda per essere stato trovato in possesso di droga durante un controllo. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell'ordine nel corso di controlli nelle zone centrali della città.

Nel giro di meno di quarantotto ore, un giovane ventiseienne di nazionalità algerina è stato arrestato due volte a Milano per reati distinti: furti in alberghi e spaccio di stupefacenti. Wanis D., privo di domicilio fisso e con una lunga lista di precedenti contro il patrimonio, ha violato un ordine giudiziario di divieto di dimora nel comune milanese mentre era già sotto custodia preventiva. L’evento si è svolto tra la zona e via Padova, coinvolgendo agenti dell’Unità Territoriale 2 della polizia locale guidata dal comandante Gianluca Mirabelli. La sequenza degli arresti evidenzia una recidività immediata che mette alla prova l’efficacia delle misure cautelari nella capitale lombarda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: ladro e spacciatore, arrestato due volte in 48 ore

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