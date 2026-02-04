Arrestato tre volte in due giorni Dal furto alle passeggiate durante i domiciliari avviata l' espulsione

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato di nuovo un uomo nigeriano, già finito in manette due volte in meno di due giorni. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori casa mentre passeggiava e si era già reso protagonista di un furto poco prima. Questa serie di arresti mostra quanto siano attivi i poliziotti nel fermare chi tenta di tornare a delinquere, anche in situazioni di restrizione.

Una vera e propria escalation criminale quella interrotta dagli agenti della Squadra Volante della Questura, che nel pomeriggio di ieri hanno arrestato per la terza volta in meno di 48 ore un cittadino extracomunitario di nazionalità nigeriana. L'uomo si è reso protagonista di una sequenza di.

