Frosinone | 22 panetti di hashish e oltre 120 grammi di cocaina in casa un arresto a Fiuggi

A Fiuggi, i Carabinieri hanno arrestato un uomo dopo aver trovato 22 panetti di hashish e più di 120 grammi di cocaina nella sua abitazione. Durante una perquisizione, i militari hanno scoperto la droga nascosta in diverse stanze, bloccando così un possibile traffico illecito.

Un'importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Fiuggi, che hanno inferto un duro colpo all'immissione sul mercato di droghe. I militari, impegnati in un servizio mirato a combattere l'uso e la vendita di sostanze illecite nella rinomata città termale di Fiuggi, hanno focalizzato la loro attenzione su un soggetto quarantenne del luogo, già noto alle forze dell'ordine per essere gravato da un obbligo di presentazione in caserma a causa di precedenti reati legati agli stupefacenti. Scoperta di sostanze stupefacenti e arresto.

