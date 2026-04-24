Un uomo di 56 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo che le forze dell’ordine hanno trovato nella sua abitazione un arsenale di armi, oltre a sette mila euro in contanti e diverse dosi di droga. Durante l’operazione, sono stati sequestrati vari strumenti e sostanze illegali. L’arrestato ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne convaliderà l’operato.

Nascondeva in camera da letto un vero arsenale, un’ingente somma di denaro e dosi di droga pronte per essere vendute, il 56enne italiano arrestato dai carabinieri della stazione di Cesate con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e qui hanno trovato una pistola calibro 22, comprensiva di 2 caricatori, una pistola calibro 6, una rivoltella calibro 10, una pistola lanciarazzi calibro 26,5 e uno storditore elettrico da 5000 w. Aveva anche una consistente scorta di cartucce: 130 calibro 22, 41 cartucce calibro 6 e un’altre ventina di cartucce di diversi calibri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Armi, droga e 7mila euro: 56enne in cella

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