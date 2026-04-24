Armi da guerra vendute senza licenza in manette 58enne

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato un uomo di 58 anni per aver venduto armi da guerra senza licenza. Successivamente, hanno eseguito un ordine di espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli. L’arresto e l’ordine di detenzione sono avvenuti nel corso di controlli di routine.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione a un ordine per l’espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli. In particolare i militari hanno tratto in arresto un 56enne, originario dell’area napoletana, già.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Porto d’armi senza licenza fuori servizio ai poliziottiPolizia Armata Anche Fuori Servizio: La Circolare del Ministero dell'Interno Apre un Nuovo Scenario per le Forze dell'Ordine Una svolta significativa... Porto d’armi senza licenza fuori servizio ai poliziotti, inclusa anche la Polizia localeIl Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno ha diffuso una circolare che attua una legge del 2025 e che permette,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Perché il Giappone toglierà il freno al suo export militare; Armi a Putin da Italia e Ue: come si aggirano le leggi, i divieti e le sanzioni; Un fiume di armi inonda il Messico; Il Giappone apre al mercato globale delle armi con la più significativa riforma delle esportazioni da decenni. I 2 stati maggiormente responsabili dell'Olocausto, quasi cent'anni dopo, fregandosene dei trattati internazionali da allora in vigore, sono i maggiori fornitori di armi e i più strenui difensori di uno stato genocida. Possano presto doverne rispondere dinanzi ad u x.com Un sistema fatto di uomini, contatti e interessi condivisi, dove le piazze di spaccio si alimentano tra loro, le armi arrivano da altri mandamenti e gli affari vengono gestiti da figure capaci di muoversi tra più territori - facebook.com facebook