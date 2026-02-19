Porto d’armi senza licenza fuori servizio ai poliziotti

Il Ministero dell’Interno ha deciso di permettere ai poliziotti di portare armi senza licenza anche quando sono fuori servizio. La causa di questa decisione è la crescente esigenza di tutela personale e di sicurezza durante il tempo libero. La circolare, firmata di recente, consente agli agenti di portare con sé le armi in modo più flessibile, anche in aree pubbliche come supermercati e parchi. La misura mira a rafforzare la capacità di intervento immediato delle forze di polizia in situazioni di emergenza.

Polizia Armata Anche Fuori Servizio: La Circolare del Ministero dell’Interno Apre un Nuovo Scenario per le Forze dell’Ordine. Una svolta significativa per le forze dell’ordine italiane: una nuova circolare del Ministero dell’Interno consente a poliziotti, carabinieri e agenti della Polizia locale di portare armi per uso personale anche al di fuori del servizio, senza la necessità di una licenza specifica. La misura, attuazione di una legge approvata nel 2025, mira a rafforzare la sicurezza degli agenti, consentendo loro di possedere fino a tre armi oltre a quella di ordinanza. La decisione, tuttavia, solleva interrogativi operativi e di controllo, e ha già acceso un dibattito tra sindacati e associazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Porto d’armi senza licenza fuori servizio ai poliziotti, inclusa anche la Polizia localeIl Dipartimento di pubblica sicurezza ha diffuso una circolare che permette agli agenti di polizia di portare armi senza licenza, causando l’apertura di un dibattito tra i cittadini. Agenti di polizia armati anche fuori servizio: decreto semplifica porto d’armi e rafforza la sicurezza personale.Gli agenti di polizia potranno portare armi anche quando sono fuori servizio, grazie a un nuovo decreto. Arma privata fuori servizio: Tutto quello che un agente di Polizia Locale deve sapere Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Porto di armi senza licenza per il personale delle forze di Polizia; Porto d’armi fuori servizio: la circolare del Ministero dell’Interno; PORTO D’ARMI SENZA LICENZA PER GLI AGENTI DI P.S.; Viminale, via libera alle armi per gli agenti anche quando non sono in servizio. Porto d’armi senza licenza fuori servizio ai poliziotti, inclusa anche la Polizia localePoliziotti, carabinieri e agenti della polizia locale avranno diritto al porto d’armi per uso personale anche senza avere la licenza apposita ... quifinanza.it Porto d’armi fuori servizio per le forze di polizia: ecco cosa prevede la nuova circolare del ViminaleIl Ministero dell’Interno, con la circolare Prot. 0007214 del 5 febbraio 2026, ha fornito le istruzioni operative riguardanti l’applicazione dell’articolo ... infodifesa.it Un 18enne è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi da taglio facebook