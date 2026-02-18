Porto d’armi senza licenza fuori servizio ai poliziotti inclusa anche la Polizia locale

Il Dipartimento di pubblica sicurezza ha diffuso una circolare che permette agli agenti di polizia di portare armi senza licenza, causando l’apertura di un dibattito tra i cittadini. La misura riguarda anche gli agenti della Polizia locale e si applica immediatamente, secondo alcune interpretazioni. La decisione si basa su una legge approvata nel 2025, che modifica le regole sul porto d’armi. Alcuni esperti temono che questa scelta possa aumentare i rischi per la sicurezza pubblica, mentre altri sostengono che rafforza la libertà degli agenti di difendersi. La circolare ha già suscitato reazioni contrastanti tra le for

Il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare che attua una legge del 2025 e che permette, fin da subito secondo alcune interpretazioni, agli agenti di pubblica sicurezza di portare le armi per uso privato anche senza avere la licenza. La misura include Polizia, Carabinieri e tutte le altre forze dell’ordine, inclusa la Polizia locale. Gli agenti potranno possedere in questo modo fino a tre armi oltre a quella di ordinanza. Permangono i limiti alla vendita delle armi ai privati e, in caso di sospensione dal servizio, i militari e i poliziotti perderanno anche il porto d’armi privato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

