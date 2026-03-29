A Forlì, il match tra il team locale e la Pianese si presenta come un’occasione cruciale per evitare la retrocessione diretta. La partita, in programma alle 17.30 al ‘Morgagni’, vede i padroni di casa determinati a ottenere i tre punti, dopo la conclusione dei bonus e con un solo risultato disponibile. Miramari si conferma in forma, portando energia alla squadra.

Bonus finiti, 1 fisso. Passa dal ‘Morgagni’ (ore 17.30) il treno per la salvezza diretta e il Forlì vuole saltarci sopra. C’è da ‘spostare’ una Pianese mina vagante ad alta pericolosità in un crocicchio di nervi, cuore e fede. Galletto col sangue agli occhi, ferito dallo schiaffo di Campobasso e in emergenza, ma affamato di punti e deciso a trasformare la rabbia in artigli. Vietato steccare: è la prima di cinque finali, cinque stazioni che decideranno il destino biancorosso. Miramari prova ad alleggerire la pressione sulla squadra ("è una partita fondamentale come tutte, i punti in palio sono sempre tre, ma è chiaro che bisogna darsi una mossa"), poi si duole per "i tanti piccoli problemi che attanagliano la rosa" e lo costringeranno a friggere il pesce con l’acqua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, con la Pianese vietato fallire. E Miramari è un fiume in piena

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