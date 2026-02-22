Sba oggi è vietato fallire Scontro salvezza con Spezia

La Scuola Basket Arezzo affronta oggi lo Spezia in una partita decisiva per la salvezza, dopo aver subito una serie di sconfitte recenti. La causa di questa difficile situazione deriva da alcune assenze chiave e da una difesa che fatica a mantenere il ritmo. I giocatori sono determinati a reagire e a conquistare i punti necessari per risalire la classifica. La sfida si gioca nel palazzetto di casa, con tanti tifosi pronti a sostenere la squadra.

AREZZO La Scuola Basket Arezzo torna oggi davanti al proprio pubblico e lo fa per un'altra sfida importantissima in chiave salvezza. Per la sesta giornata di ritorno della stagione regolare, infatti, il Centro Tecnico BM Arezzo ospita alle ore 18 lo Spezia Basket Club. I liguri, con il vento in poppa dopo la convincente vittoria di domenica scorsa in casa contro la Virtus Siena e con 18 punti in classifica, sopravanzano gli amaranto di sei lunghezze e sono a cavallo tra la zona playoff e quella playout, distante appena due punti. La compagine di coach Fioravanti, di contro, vuole accorciare proprio sul trenino di squadre che si giocano la salvezza diretta, impedendo proprio allo Spezia di allungare.