Carvico viola la misura cautelare e si presenta dalla madre 50enne arrestato dai carabinieri

A Carvico un uomo di 50 anni, arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Cisano Bergamasco, è stato fermato dopo aver violato la misura cautelare e aver raggiunto l’abitazione della madre. L’artigiano edile italiano residente nel paese è stato portato in caserma poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda riguarda il rispetto delle prescrizioni imposte dal provvedimento giudiziario.

Carvico. Ha violato la misura cautelare ed è tornato nei pressi dell’abitazione della madre. Per questo un artigiano edile di 50 anni, italiano, residente in paese, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione di Cisano Bergamasco. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 di martedì 14 aprile. L’intervento dei militari è scattato subito dopo una chiamata al 112 effettuata dalla madre, classe 1947, dopo che il figlio si è presentato nelle vicinanze della sua abitazione. I carabinieri, accorsi sul posto, lo hanno bloccato e arrestato in ottemperanza alle recenti norme del Codice Rosso che prevedono, come in questo caso, l’arresto obbligatorio in flagranza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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