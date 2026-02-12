Abruzzo | Aria più pulita nel 2025 ma Chieti Scalo resta un nodo critico per il 2030 e le nuove normative UE

Nei prossimi anni, l’Abruzzo spera di respirare aria più pulita, con miglioramenti già previsti per il 2025. Tuttavia, Chieti Scalo resta un punto critico: le nuove normative europee del 2030 rischiano di mettere sotto pressione le amministrazioni locali. Per ora, i dati indicano un lieve miglioramento, ma la sfida principale rimane quella di ridurre le emissioni in aree come questa, che continuano a respirare ancora un’aria non del tutto in regola.

Abruzzo, Qualità dell’Aria in Miglioramento nel 2025: L’Ombra di Chieti Scalo e le Sfide del 2030. L’Abruzzo respira aria leggermente più pulita nel 2025, con una qualità dell’aria che, nel complesso, mostra un trend positivo rispetto agli ultimi cinque anni. I dati diffusi da Arpa Abruzzo il 12 febbraio 2026 evidenziano progressi significativi, sebbene permangano criticità localizzate, in particolare nella zona di Chieti Scalo, un punto di attenzione in vista dei più stringenti standard europei previsti per il 2030. Un Trend Positivo, ma Non Uniforme. L’analisi dei dati regionali rivela una diminuzione delle concentrazioni medie degli inquinanti, un miglioramento più evidente nelle aree meno urbanizzate come quelle intorno a Teramo e L’Aquila.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2025, i dati sulla qualità dell'aria in Abruzzo sono positivi.

Frosinone mostra segnali di miglioramento sulla qualità dell'aria nel 2025, dopo un 2024 terrible per lo smog.

