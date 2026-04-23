Neuroscienze | Francesca Ferroni e Davide Albertini selezionati per una fellowship all’Italian Academy della Columbia University

Due ricercatori dell’Università di Parma, specializzati in neuroscienze, sono stati scelti per una fellowship presso l’Italian Academy for Advanced Studies in America della Columbia University a New York. La selezione riguarda Francesca Ferroni e Davide Albertini, entrambi membri dell’Unità di Neuroscienze dell’ateneo. La fellowship permette loro di condurre studi avanzati presso una delle università più prestigiose negli Stati Uniti.

Importante riconoscimento internazionale per l’Università di Parma e la sua Unità di Neuroscienze: Francesca Ferroni e Davide Albertini sono stati selezionati per una fellowship all’Italian Academy for Advanced Studies in America della Columbia University di New York.Francesca Ferroni è.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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